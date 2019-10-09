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الامارات | «دبي للذكاء الاصطناعي» يناقش مستقبل رياضات أصحاب الهمم

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يناقش «مؤتمر ومعرض دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي»، وسائل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في رياضات أصحاب الهمم، التي تطبقها الأندية الكبرى لمساعدة رياضييها على تحقيق الإنجازات، ويستخدمها أبطال العالم في التدريب لرفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم.

ويتحدث في الجلسة الخاصة بمستقبل رياضات أصحاب الهمم، المصنف الأول على العالم في التنس الأرضي لأصحاب الهمم، الفرنسي ستيفان هوديت، ويستعرض أحدث التقنيات المستخدمة في أصحاب الهمم ودور الذكاء الاصطناعي في دعم التدريبات، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، يومي 14 و15 الجاري في قاعة راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

وتعد فئة أصحاب الهمم من أكثر الفئات المستفيدة من التطور التكنولوجي، واستخدامات الذكاء الاصطناعي التي أسهمت في صناعة أطراف ذكية ووسائل مساعدة، ودخلت في عمل المدربين والمحكمين للبطولات في جميع الرياضات، بما فيها تلك التي تحتاج جهداً بدنياً عالياً، وحركة قوية كانت تستعصي على فئة أصحاب الهمم في الفترات الماضية، وأصبحت متاحة لهم بعد التطور الكبير الذي شهده مجال صناعة الأطراف والوسائل المساعدة، واستخدامات الذكاء الاصطناعي في .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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