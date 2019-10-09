الامارات | جمعية عمومية لتشكيل لجنتين للإشراف على انتخابات اتحاد الكرة

شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية عمومية لتشكيل لجنتين للإشراف على انتخابات اتحاد الكرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، خلال اجتماعه أمس في نادي الوصل بدبي، عقد جمعية عمومية غير عادية في ديسمبر المقبل، من أجل انتخاب لجنتين، إحداهما للإشراف على انتخابات اتحاد الكرة، وأخرى للاستئناف على الانتخابات التي من المقرر أن تجرى منتصف العام المقبل.

ويستمر المجلس الحالي لاتحاد الكرة، برئاسة مروان بن غليطة، إلى موعد إجراء انتخاب مجلس جديد. وأكد أمين عام اتحاد الكرة، محمد بن هزام الظاهري، في تصريحات صحافية، أن المجلس ناقش استعدادات المنتخب لمباراته المرتقبة أمام إندونيسيا غداً، فيما كلف نائب رئيس مجلس الإدارة، عبدالله الجنيبي، بمرافقة بعثة المنتخب خلال سفرها إلى تايلاند، للقاء البلد المضيف 15 الجاري، ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

وأشار بن هزام إلى أن المجلس اطلع، أيضاً، على استعدادات المنتخب الأولمبي لنهائيات كأس آسيا، المقررة في يناير المقبل بتايلاند، والاطلاع كذلك على استعدادات منتخب الشباب، تمهيداً للمشاركة في تصفيات كأس آسيا للشباب المقررة في إيران، وتم تكليف عضوي مجلس الإدارة: محمد عبيد اليماحي، وأحمد المهبوبي، بمرافقة البعثة.

وبخصوص الجمعية العمومية المرتقبة وإمكانية تغيير لائحة الانتخابات واعتماد نظام القوائم، قال بن هزام: في الوقت الحالي لا توجد أي قرارات خاصة بالنظام الانتخابي لاتحاد الكرة، سواء كان فردياً أو بالقوائم، لكن في حال كانت هناك أي تغييرات في اللائحة، ستتم مناقشتها. في جانب آخر قرر مجلس الإدارة اعتماد آلية لتراخيص أندية الدرجة الأولى، تمهيداً لتطبيقها بداية من الموسم الجاري، لثلاثة مواسم تستكمل خلالها الأندية المعايير كافة، لتكون جاهزة في 2022، إذ أعلن مجلس الإدارة أن هذا المشروع يهدف إلى سد الفجوة بين دوري المحترفين والهواة.

وناقش، أيضاً، اعتماد الأندية المشاركة في دوري الدرجة الثانية، البالغ عددها 10 فرق، واعتماد اللوائح المنظمة للدوري الذي سينطلق نوفمبر المقبل.

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واعتمد، كذلك، مقيمي الحكام في القائمة الدولية للموسم الجديد، كما تم اعتماد حكام المراحل السنية.

- اعتماد الأندية

المشاركة في دوري

الدرجة الثانية، والبالغ

عددها 10 فرق.