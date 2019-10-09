الامارات | الشحات: أصعب موقف في مسيرتي إضاعة هدف للعين في ريال مدريد

شكرا لقرائتكم خبر عن الشحات: أصعب موقف في مسيرتي إضاعة هدف للعين في ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف لاعب فريق العين السابق، الدولي المصري حسين الشحات، أن ذكريات كأس العالم للأندية لكرة القدم التي شارك فيها مع «الزعيم» لاتزال محفورة في ذاكرته، وأن أصعب المواقف التي مر بها في مشواره، كان إضاعة هدف للعين في ريال مدريد، بعد فرصة محققة في نهائي مونديال الأندية على استاد مدينة زايد الرياضية، مشيراً إلى أنه حصل على تلك الفرصة في بداية المباراة، وقام بفاصل مهاري من المراوغة، لكنه عجز عن هز شباك «المرينغي» بعد ذلك.

وقال الشحات الذي انتقل الموسم الماضي إلى صفوف الأهلي المصري في مقابلة نشرها الموقع الرسمي لناديه الجديد عبر قناته في «يوتيوب»: «مررت بالكثير من الظروف الصعبة والمواقف المحزنة كثيراً، لكن يظل أصعبها إهداري هدفاً محققاً للعين أمام ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية العام الماضي، عندما كنت مع (الزعيم)».

وكان الشحات الذي تألق خلال مشواره مع فريق العين قاد هجمة مرتدة عبر الجبهة اليمنى لفريقه في الدقيقة 13، حينما كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي، وتوغل اللاعب المصري داخل منطقة جزاء الريال بكل ذكاء، وراوغ قائد الفريق سيرجيو راموس ومن خلفه الحارس البلجيكي ثيبو كورتوا، لكن تسديدته مرت بجوار القائم الأيمن.

وقال الشحات إنه كان يتمنى التسجيل في شباك الفريق الإسباني بعد المشوار الرائع مع «الزعيم» في المسابقة بداية من الدور الأول أمام تيم ويلينغتون النيلوزيلندي، وقال: «كنت أتمنى أن أسجل من تلك الفرصة»، وحول ما إذا كان نجمه المفضل البرتغالي كريستيانو رونالدو أم الارجنتيني ليونيل ميسى، قال: «بالتأكيد رونالدو».

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على جانب آخر، أصبح الوافد الجديد في العين محمد جمال، جاهزاً لتسجيل ظهوره الأول مع «الزعيم» منذ انتقاله قادماً من صفوف الجزيرة في صفقة انتقال حر، وبعقد لمدة أربع سنوات حتى عام 2023. وتعافى محمد جمال بشكل تام من الآثار الجانبية للعملية الجراحية التي خضع لها بداية العام بعد كسر في عظم شظية الساق.

وشارك اللاعب في التدريبات الجماعية التي أقيمت على استاد خليفة بن زايد مساء أول من أمس في غياب اللاعبين الدوليين، وبات اللاعب ضمن خيارات المدرب الكرواتي إيفان ليكو، التي ينتظر أن تشارك في المواجهة المرتقبة التي ستجمع «الزعيم» بمنافسه فريق النصر يوم الجمعة ضمن الجولة الرابعة من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم.

- الشحات أحرز مع العين وصافة مونديال

الأندية، وانتقل الموسم الماضي

إلى الأهلي المصري.