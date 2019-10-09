شكرا لقرائتكم خبر عن «البدري» يحوّل المنتخب إلى ثكنة عسكرية لفرض الانضباط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تكثف اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، من اتصالاتها مع الجهات الأمنية للحصول على الموافقات الرسمية لحضور الجماهير مباراة المنتخب الوطنى مع بوتسوانا المقررة يوم 14 أكتوبر الجارى، وذلك بناءً على طلب حسام البدرى، المدير الفنى، الذي يرغب في إقامة المباراة، بحضور جماهيرى لتحفيز اللاعبين، بالرغم من كونها مباراة ودية، فيما تحول المعسكر إلى ثكنة عسكرية بعد فصل اللاعبين عن نزلاء الفندق، بجانب المتابعة التي يجريها محمد بركات، مدير المنتخب، للحفاظ على حالة الاستقرار داخل المعسكر لتجنب حالة الفوضى التي كانت خلال معسكرات المنتخب الماضية.

من ناحية أخرى، عقد حسام البدرى، المدير الفنى، جلسة مع لاعبى الفريق داخل إحدى قاعات فندق الإقامة. وقال البدرى، في كلمته للاعبين، نحن جميعًا أسرة واحدة وعلينا سويًا العمل من أجل منتخب مصر، نحن جميعًا محظوظون بالتواجد في هذا المكان، فاسم مصر كبير والجميع عليه مسؤولية ضخمة ويجب أن نحافظ عليها، حتى نحقق الأهداف الخاصة للمنتخب.

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وواصل: «أثق فيكم جميعًا ومن لديه هدف وفكر وطموح سيكون الباب مفتوحًا أمامه والوصول للمنتخب هو أمر بالغ الصعوبة ومهما وصل اللاعب من نجومية وتألق، فإنه يحتاج لأن يكتب لنفسه تاريخًا مع قميص منتخب بلاده». وقال: «من لديه قدرات وإمكانيات ومستويات مميزة سينجح وسيكون له مكان مع الفريق، الأمر ليس سهلًا والمسؤولية كبيرة على الجميع ويجب الحفاظ عليها.

وتابع:»ممكن نموّت نفسنا لتحقيق أهداف المنتخب الواضحة للجميع ونحتاج لتركيز وجهد كبيرين وشغل أكبر من كل اللاعبين، والعمل داخل المجموعة هو سر النجاح ويجب أن يكون الكل قريبًا من بعضه وعلينا العمل بإخلاص وجهد من أجل إثبات أحقيته بقميص الفراعنة». ووافق حسام البدرى على السماح للاعبى النادى الأهلى الدوليين المنضمين لمنتخب مصر حاليًا بحضور حفل اتحاد الكرة لتسليم درع الدورى عن العام المنقضى. ووافق المدير الفنى أن يؤدى اللاعبون تدريبهم في السادسة من مساء، اليوم الخميس، بملعب استاد القاهرة، ثم التوجه لمقر إقامة الحفل بأحد فنادق القاهرة والعودة مجددًا لمعسكر المنتخب بعد انتهاء الحفل.

من جهته، قال محمد بركات، مدير المنتخب الوطنى، إن المرحلة المقبلة مهمة للغاية والكل على قلب رجل واحد من أجل إعادة المنتخب للطريق الصحيح والإعداد الجيد لبدء التصفيات المؤهلة لبطولة كأس إفريقيا ٢٠٢١ بالكاميرون والتى يبدأها الفريق الشهر المقبل.