تقارير أسبانية تكشف وجهة "جوارديولا" التدريبية القادمة 

الأربعاء 9 أكتوبر 2019

بيب جوارديولا

كتب متابعات_الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن الرحلة التدريبية القادمة للإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

Advertisements

وذكرت شبكة دون بالون الإسبانية، أن جوارديولا أقترب من إنهاء رحلته في الدوري الإنجليزي مع السيتيزينز، في نهاية الموسم الجاري.

وأضافت التقارير، أنه من المحتمل أن تكون وجهة جوارديولا القادمة نحو الدوري الإيطالي، لتولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس.

ومن الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي بطل النسخة الماضية للبريميرليج، تعر للعديد من النتائج السلبية كان أخرها السقوط المفاجئ أمام وولفرهامبتون بهدفين دون رد.