شكرا لقرائتكم خبر عن «شرط أهلاوي».. هل يعيد جروس إلى أسوار القلعة؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة)

خطوات حذرة مقرونة بشروط.. هكذا يبدو عنوان الأهلي في مفاوضاته مع المدرب القادم الذي سيخلف الوطني صالح المحمدي في قيادة الفريق الكروي الأول، وبحسب مصادر "الخليج 365"، فإن مسيري النادي الأهلي وضعوا شرطاً مهماً في أجندة مفاوضاتهم مع المدرب الجديد بأن يكون قد سبق له العمل في المنطقة لضمان سرعة تأقلمه مع الفريق.

وأشارت مصادر "الخليج 365"، أن الملف الأهلاوي يتضمن اسم المدرب السابق للفريق كريستيان جروس، حيث يدرس الأهلاويون إعادته مجدداً إلى الإدارة الفنية، مع تواجد أسماء أخرى في القائمة سبق لها العمل في الدوري.

من جانب آخر، شرعت إدارة الكرة بالنادي في تجهيز مباراة ودية للفريق الكروي مساء السبت القادم على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بالنادي، حيث خاطبت عدداً من الأندية لخوض اللقاء الودي في انتظار موافقة أحدها.