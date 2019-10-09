شكرا لقرائتكم الغندور عن اعتراض الأندية على بعض الحكام: "ولا أكني سمعت حاجة"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، على اعتراضات بعض الأندية بخصوص بعض الحكام. وقال جمال الغندور خلال تصريحات تلفزيونية: "ولا أكني سمعت ولا شوفت حاجة عن اعتراضات الحكام". Advertisements وعن حكام مباريات مصر الأول والأولمبي: "لم يتم تحديد طاقم تحكيم مباراة بتسوانا حتى الآن أو مباراة جنوب إفريقيا مع المنتخب الاولمبي". وتابع: "لعبنا 27 مباراة ولم توجد أي حالة تستدعى وجود الحكم الإضافي، الحكام مرتاحين نفسيا ومجهودهم ولياقتهم ارتفعت، كما تحملوا المسئولية بشكل أكبر داخل أرض الملعب".

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