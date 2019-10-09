شكرا لقرائتكم الغندور عن اعتراض الأندية على بعض الحكام: "ولا أكني سمعت حاجة"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وعن حكام مباريات مصر الأول والأولمبي: "لم يتم تحديد طاقم تحكيم مباراة بتسوانا حتى الآن أو مباراة جنوب إفريقيا مع المنتخب الاولمبي".
وتابع: "لعبنا 27 مباراة ولم توجد أي حالة تستدعى وجود الحكم الإضافي، الحكام مرتاحين نفسيا ومجهودهم ولياقتهم ارتفعت، كما تحملوا المسئولية بشكل أكبر داخل أرض الملعب".
كانت هذه تفاصيل خبر الغندور عن اعتراض الأندية على بعض الحكام: "ولا أكني سمعت حاجة"... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.