شكرا لقرائتكم جمال الغندور: بدأنا التواصل بشأن حكام مباراة القمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أنه بدأ التواصل مع الاتحادات الأوروبية لترشيح حكام القمة. Advertisements وقال الغندور خلال تصريحات تلفزيونية : "بدأنا التواصل مع الحكام لإدارة القمة لكن ننتظر اجابات الاتحادات". وأكمل: "نسعى ليكون هناك حكم من الكبار لادارة اللقاء، بالرغم من تعارض موعد القمة مع مباريات الدوريات الأوروبية الكبرى".

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