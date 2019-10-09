شكرا لقرائتكم عبد الله جمعة: حققت حلمى بالانضمام للمنتخب وأنتظروا مستوى مختلف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ويستعد المنتخب الوطني خلال المعسكر الحالي للفراعنة قبل مباراة بتسوانا الودية والمقررة يوم 14 من أكتوبر الجاري. وقال عبد الله جمعة في تصريحات لقناة تايم سبورت: "أحمد الله على الانضمام للمنتخب وأتمنى أن أكون على قدر المسؤولية لإسعاد الجماهير". Advertisements وأضاف عبد الله جمعة ، أنه سيبذل كل جهده لتثبيت مكانه في المنتخب خاصة أنه كان يحلم بالإنضمام إلي كتيبة الفراعنة . واللاعبون الموجودون فى معسكر المنتخب هم محمد الشناوى ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار وأحمد فتحى ومحمود علاء وباهر المحمدى وأيمن أشرف وعبد الله جمعة ومحمد حمدى وطارق حامد وحمدى فتحى وعبد الله السعيد ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد، بجانب الرباعى المحترف أحمد حجازى وتريزيجيه ومحمد الننى وكوكا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبد الله جمعة: حققت حلمى بالانضمام للمنتخب وأنتظروا مستوى مختلف... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.