شكرا لقرائتكم شطة:لو لجأ جينيراسيون للمحكمة الدولية للطعن علي قرار إعادة المباراة سيكون بلا قيمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد عبدالمنعم "شطة"، المدير الفني السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أنه كان متوقعاً قرار إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي، في اياب دور ال32 من بطولة دوري أبطال افريقيا.

وقال شطة، في تصريحات لقناة أون سبورت ، أن الفريق السنغالي لو لجأ إلي المحكمة الدولية "الكاس" للطعن علي قرار الكاف بإعادة المباراة سيكون بلا قيمة ، لأن المحكمة سترسل القرار إلي لجنة الأندية بالكاف التي اتخذت القرار .

وأضاف شطة ، أن السنغالية فاطمة سامورا، السكرتير العام للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" هي من تدير الاتحاد الافريقي لكرة القدم ، مؤكداً أن اللجنة التنفيذية بالكاف بها مشاكل كبيرة أضرت بالكرة الإفريقية .

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وتولت فاطمة سامورا منصب المشرف العام على الاتحاد الأفريقي “كاف” بقرار من الفيفا، بعد تورط أحمد أحمد في قضايا فساد لا تزال قيد التحقيق.

وكشف شطة ، عن رحيل 11 مصري كانوا يعملون خلال الفترة الماضية في الاتحاد الافريقي ، مؤكداً أن التغيرات التي حدثت في الكاف أضرت به كثيراً .