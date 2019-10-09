شكرا لقرائتكم اليوم.. انطلاق منافسات البطولة العربية والأفريقية للديواثلون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنطلق اليوم منافسات البطولة العربية والأفريقية للديواثلون (جرى + دراجات) والتي ينظمها الاتحاد المصري للترايثلون، برئاسة اللواء أحمد ناصر .

وتستمر البطولة حتى يوم 12 أكتوبر الجارى ، بمحافظة الأقصر تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

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ومن المقرر أن يقام على هامش البطولة عدد من الاجتماعات الهامة التي تهتم بتطوير اللعبة وتحقيق انتشارها على المستويي العربى والأفريقى وهى : اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العربى للترايثلون واجتماع مجلس إدارة الاتحاد الافريقى للترايثلون والجمعية العمومية للاتحاد العربى للترايثلون والجمعية العمومية للاتحاد الافريقى للترايثلون.

يذكر أن هذه البطولة هى الثالثة التى يتم تنظيمها بمصر ، ويشارك بها العديد من أبطال اللعبة ويقام خلال فترة البطولة مهرجان رياضى كبير للديواثلون يشارك فيه مختلف الفئات العمرية