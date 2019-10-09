شكرا لقرائتكم محمد إيهاب: هناك اتجاه لمشاركتي في الأولمبياد "بشكل فردي"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد إيهاب، بطل مصر في رفع الأثقال، أن إيقاف اتحاد رفع الأثقال أقل عقوبة سيتم توقيعها.

وقال إيهاب خلال متصريحات تلفزيونية: "إيقاف اتحاد رفع الأثقال أقل عقوبة سيتم توقيعها بجانب الغرامات المالية".

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وأشار: "اعتزلت لأن مصر لن تشارك في الأولمبياد، وفي حالة وجود مخرج من هذه الأزمة سأتراجع لأن لي حق بالمشاركة الأولمبية، بعدما بذلت مجهودا كبيرا السنوات الأخيرة".

وأكمل: "وزير الرياضة طلب عقد جلسة معي اليوم، وهناك اتجاه لمشاركتي في أوليمبياد طوكيو بشكل فردي تحت مظلة العلم الأوليمبي".