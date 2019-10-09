شكرا لقرائتكم حسام البدري : لاعبو المنتخب لديهم روح عالية وليقات بدنية لتحقيق الانجازات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني ، أن جميع اللاعبين يمتلكون روح ورغبة لتحقيق الانجازات مع المنتخب في الفترة المقبلة ، مشيراً إلى أن النواحي الشخصية العامل الأول في اختياراته للاعبي الفراعنة.

وأشار البدري في تصريحات مع قناة "تايم سبورت" ، سعيد بروح اللاعبين بعد أول تدريب وتأثير حديثي معهم ، وتركيز اللاعبين ورغبتهم في تقديم شيء لمنتخب مصر وهناك التزام والتفاف حول الهدف.

ويستعد المنتخب الوطني خلال المعسكر الحالي للفراعنة قبل مباراة بتسوانا الودية والمقررة يوم 14 من أكتوبر الجاري.

وقال البدري، "تلقيت 4 عروض من ضمنهم عرضين خارج مصر ولكني كنت أشعر أني قريب من تدريب منتخب مصر " ، مؤكداً مهمة تدريب المنتخب مسؤولية كبيرة للغاية وفي نفس التوقيت كمدرب لا تستطيع تحديد الزمن لقيادته على العكس من الأندية.

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وأشاد البدري بأداء أحمد فتحي لاعب الأهلي "من خلال مشواري مع الكرة، يحتاج الفريق لعدة أشياء، من الناحية الفنية فتحي قادر على العطاء، بعض اللاعبين يكون وجودهم إيجابي لكن أرجو من البعض عدم الانتقاد".

وأوضح البدري ، ان هناك انتقادات من البعض بسبب عدم ضم بعض اللاعبين لقائمة المنتخب ، مؤكداً أن هناك استبعادات جاءت لأسباب مختلفة منها إصابة أحمد الشناوي حارس بيراميدز بسبب الإصابة وكذلك رمضان صبحي ومصطفي محمد بسبب التواجد مع المنتخب الأوليمبي.

ووجه البدري رسالة لجمهور مصر " الجماهير تعي جيدا كلمة منتخب مصر والوقوف خلفه، ومتأكد من دعمه، وخطوة بخطوة سيكون معنا ويشاركنا في أهدافنا ويمنحنا الثقة، فهم الوقود لكل شيء".