شكرا لقرائتكم خالد الغندور: قرار اعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون ظالم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد خالد الغندور مقدم برنامج "الزمالك اليوم" أن قرار اعادة مباراة الزمالك ضد جينيراسيون في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا ظالم.

أضاف الغندور خلال البرنامج المذاع عبر قناة الحدث الفضائية أن الزمالك ليس طرفاً في الأزمة التى نشبت بين الاتحاد الافريقي واتحاد الكرة.

وأعلن الاتحاد الافريقي اليوم اعادة مباراة الزمالك ضد جينيراسيون فى دوري أبطال أفريقيا عقب انتهاء اجتماع لجنة المسابقات.

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وأوضح خالد الغندور أن الزمالك قادر على عبور الفريق بإمكاناته الفنية وخبراته القارية في البطولات وان السيناريو الذي تعامل معه الفريق المنافس كان هدفه تحقيق مكاسب دون لعب كرة القدم.