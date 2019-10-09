شكرا لقرائتكم أسامة نبيه يكشف موقفه النهائي من الانضمام لجهاز ميتشو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أسامة نبيه المدير الفنى السابق لفريق مصر أحد أندية الدوري المصري الممتاز أنه أغلق ملف العمل كرجل ثاني بأي فريق بعد تجربة المنتخب الوطني الأول.

أضاف أسامة نبيه أن أى من مسئولي الزمالك لم يتحدثوا معه من قريب أو بعيد حول الانضمام خلال الفترة الحالية للدخول ضمن الجهاز الفنى للمدرب الصربي ميتشو، مشددًا على أن إدارة الزمالك تواصلت معه بالفعل قبل 3 أسابيع الا أنه قدم اعتذاره خاصة وأن يرى أن تجربة الرجل الثاني انتهت ويبحث حاليا عن كتابة تاريخ كمدير فني.

وقال نبيه فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أتمنى كل التوفيق للزمالك وإدارة النادي في الوصول الى أفضل الحلول خلال الفترة المقبلة".

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وكشفت تقارير إعلامية أن أسامة نبيه أحد المرشحين وبقوة للدخول وبقوة كمدرب مساعد فى الجهاز الفنى للصربي ميتشو المدير الفني.

يأتي ذلك فى الوقت الذى سبق وأن أعلن طارق يحيي المدير الفنى السابق للزمالك رفضه فكرة العمل كرجل ثاني فى جهاز المدرب الصربي أو أى جهاز آخر.

وانحصرت الترشيحات خلال الساعات القليلة الماضية حول الثلاثي أمير عزمي مجاهد وأسامة نبيه وطارق يحيي الا أن الأول بات هو المرشح الوحيد حتى الآن خاصة فى ظل الاعتذارات بالاضافة الى علمه عن كل كبيرة وصغير بالفريق الكروي الأول بعدما كان الرجل الثاني فى جهاز كريستيان جروس مدرب الفريق الأسبق.