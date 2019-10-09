شكرا لقرائتكم مقر العدالة.. منشأة متواضعة تعاني من سوء البنية التحتية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يتواجد فريق العدالة لكرة القدم لأول مرة في تاريخه بدوري المحترفين، بعدما تأهل في الموسم الماضي من دوري الدرجة الأولى. ويقع مقر النادي في واحدة من أكبر قرى محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية، ويملك منشأة متواضعة تحتضن رياضات مختلفة. ويحتضن مقر النادي رياضات عدة مثل كرة اليد والطائرة وألعاب القوى، فيما يتدرب فريق كرة اليد الأول على ملعب أرضيته من "الإسمنت"، ويعاني ملعب كرة القدم من سوء في البنية التحتية وضعف في الإنارة.

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