شكرا لقرائتكم الوحدة مع كارينيو.. 9 نقاط وشباك نظيفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استطاع المدرب الأوروغوياني دانييل كارينيو قيادة الوحدة إلى تحقيق 3 انتصارات متتالية في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين منذ حلوله بديلاً للكرواتي ماريو سفيتانوفيتش.

وسجل الوحدة أربعة أهداف مع كارينيو مقابل ثلاثة أحرزها مع المدرب الكرواتي، وتطور الفريق دفاعياً مع الأوروغوياني بعدما حافظ على شباكه نظيفة، أما مع سفيتانوفيتش فاهتزت شباك الفريق المكي خمس مرات.

وزادت الالتحامات الناجحة في فترة كارينيو من 39 إلى 48 وايضا ارتفعت القدرة على الفوز بالمواجهات الثنائية من 141 إلى 168 مرة .