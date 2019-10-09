شكرا لقرائتكم رئيس العدالة: رغم المعاناة.. سنحاول البقاء في "المحترفين" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أوضح عبدالعزيز آل مضحي، رئيس نادي العدالة، أن الفريق يطمح للبقاء في دوري المحترفين على الرغم من المعاناة التي يجدها النادي بسبب عدم وجود الامكانات في المقر.

وقال آل مضحي في مقابلة مع برنامج "في المرمى" : هدفنا البقاء في المحترفين، ونعلم أن المعاناة تولد الأبطال، ونستطيع الذهاب بعيدا، وفقدنا عددا من النقاط بسبب قوة الفرق المنافسة وفارق الخبرة.

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وحول وضع مقر النادي، ذكر: لدينا مقر بجهود ذاتية، على الرغم من أنه جاءنا خطاب لتسليم الأرض والمنشآت لمقاول، ولكن العمل متوقف منذ ثلاث سنوات، علما بأن لدينا ألعاب عديدة في الممتاز، ونحن أبطال السباحة في السعودية والخليج والعرب.

وأردف: لدينا عيادة طبية متواضعة وبجهد شخصي، وصالة كمال أجسام أيضا متواضعة لا يوجد بها شيء، ونعمل على استئجار صالات لمزاولة التمارين عليها، فيما نقوم بتأهيل اللاعبين في المستشفى "الشريك الطبي للنادي".

ولفت إلى أن أرضية ملعب الفريق الأول جيدة، ولكن الإنارة تحتاج إلى عمل، وأنهم يتدربون في الرابعة عصرا منذ أكثر من شهرين.