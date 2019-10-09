شكرا لقرائتكم الألماني شفاينشتايغر يعلن اعتزال كرة القدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن سيباستيان شفاينشتايغر الفائز مع المنتخب الألماني بلقب مونديال 2014 اعتزاله لكرة القدم يوم الثلاثاء بعد مسيرة مظفرة حقق خلالها الكثير من البطولات.

وقال اللاعب السابق لبايرن ميونخ عبر حسابه على شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي: لوقت قد حان ، أود أن أشكركم وأشكر الفرق التي لعبت بها، بايرن ، مانشستر يونايتد ، شيكاغو فاير، والمنتخب الألماني وبالتأكيد آنا إيفانوفيتش وعائلتي على مساندتهم لي.

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وخاض شفاينشتايغر البالغ من العمر 35 عاما آخر مباراة له مع شيكاغو فاير يوم الأحد الماضي عندما فاز فريقه على مضيفه أورلاندو سيتي بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وحقق شفاينشتايغر مسيرة حافلة مع بايرن ميونخ وفاز معه بلقب البوندسليغا ثمان مرات بجانب سبعة ألقاب في كأس ألمانيا وأيضا توج مع الفريق بثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا في 2013 تحت قيادة يوب هاينكس.

وفي 2014 لعب شفاينشتايغر دورا محوريا في فوز ألمانيا على الأرجنتين في نهائي مونديال البرازيل لتحقق بلاده كأس العالم للمرة الأولى حينها منذ 24 عاماً.