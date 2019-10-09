شكرا لقرائتكم خبر عن سباق عمودي لـ «دبي القابضة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت دبي القابضة اليوم، عن دعمها لمبادرة «تحدي دبي للياقة» من خلال إطلاق سباق «دبي القابضة العمودي سكاي رن 2019» المرتقب، وستقام الدورة ال 16 من السباق الخيري في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، وذلك بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي، والاتحاد الدولي للجري العمودي وجولة السباقات العمودية العالمية وتاليس فيتنس ومجموعة جميرا.

وسيشارك في النسخة الحالية عداؤون محترفون ومهتمون باللياقة البدنية، إضافة إلى عدد كبير من الهواة، ويتطلب السباق السباق صعود 52 طابقاً، ما يعادل 1334 درجة سلم وصولاً إلى قمة مبنى المكاتب في جميرا أبراج الإمارات.

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