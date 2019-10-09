فريق سيدات دبي للسياحة بطلاً لبـولينج المؤسسات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج فريق سيدات دبي للسياحة، بطلاً لمنافسات بطولة البولينج، التي أقيمت يوم السبت الماضي، بمشاركة 40 لاعبة، مثلن مختلف المؤسسات في دبي، وأقيمت في مركز دبي للبولينج بمنطقة القوز.

وتسلم فريق سيدات دبي للسياحة كأس البطولة، وسط فرحة كبيرة من لاعبات الفريق اللائي عبرن عن سعادتهن بالإنجاز، وحل فريق سيدات بلدية دبي في المركز الثاني، والإسعاف في المركز الثالث، وشؤون الإقامة والأجانب في المركز الرابع، وآر تي أي في المركز الخامس.

وأعربت المشاركات عن سعادتهن الكبيرة باليوم الرياضي الذي قضينه في مركز دبي للبولينج، وتمنين أن تتواصل مثل هذه الأنشطة الرياضية في الألعاب الفردية واللقاءات التي تسهم في التعارف بين العاملات في مختلف المؤسسات، وتصب في خانة الخروج عن روتين العمل اليومي، وتشكل نوعاً من الترويح والترفيه، في ظل المنافسة الشريفة التي كانت قمة في التنظيم والاهتمام من الجهات المنظمة. وتوجهن بالشكر الجزيل إلى رئيس اللجنة الرياضية لمؤسسات دبي، وأشدن بدور يوسف عذير الذي يتمتع بخبرة كبيرة في مجال العمل الرياضي، باعتباره لاعب كرة سابقاً في نادي شباب الأهلي، إلى جانب دوره الإعلامي في التحليل والنقد الرياضي عبر قناة دبي الرياضية.

يذكر أن اللجنة الرياضية لمؤسسات دبي تنظم العديد من الأنشطة والمسابقات الرياضية للذكور والإناث ضمن فعاليات النشاط الرياضي لمؤسسات دبي.