حمدان بن زايد: سباق دلما يؤكد مكانة الجزيرة التاريخية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة في قصر البحر رئيس وأعضاء اللجنة المنظمة لسباق دلما التاريخي للمحامل الشراعية.

واطلع سموه خلال اللقاء من اللواء فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية رئيس اللجنة على آخر الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بمهرجان سباق دلما التاريخي للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً في نسخته الثالثة الذي ينظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت بالتعاون مع لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي ومجلس أبوظبي الرياضي، وذلك خلال الفترة من ال 17 إلى ال 23 من أكتوبر / تشرين الأول الجاري.

وتعرف سموه من رئيس اللجنة إلى أهم الفعاليات والأنشطة المصاحبة للسباق، كالفنون الشعبية والتراثية، وفعاليات المسرح الرئيسي الترفيهية الموجهة لمختلف فئات الزوار، فضلاً عن الأنشطة الأخرى التي تُعبّر عن صميم الحياة الإماراتية بكافة تفاصيلها.

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان «إن إقامة هذا المهرجان هو تأكيد على مكانة جزيرة دلما التاريخية»، مؤكداً سموه أهمية استثمار النجاحات الكبيرة التي حققها سباق دلما التاريخي للمحامل الشراعية في دورتيه السابقتين، وتوفير كافة الإمكانات المطلوبة لإنجاحه.

وثمن سموه دور لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية ونادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، وكافة الرعاة في إنجاح الحدث والتنظيم المميز لكافة الفعاليات والأنشطة التي تقام في منطقة الظفرة.

حضر اللقاء سلطان خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وأحمد مطر الظاهري مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.