الطلبة العراقي إلى الدرجة الأولى

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

قررت «لجنة المسابقات»، التابعة للاتحاد العراقي لكرة القدم إنزال فريق الطلبة من الدوري الممتاز إلى دوري الدرجة الأولى؛ بسبب عدم قدرته إدارة إنهاء المشاكل المالية مع بعض لاعبيه ومدربيه.

كما قررت اللجنة تأهيل فريق البحري من دوري الدرجة الأولى إلى الدوري الممتاز ليحل محل فريق الطلبة.

وقرر مدرب فريق الطلبة ثائر جسام ومدرب الحراس إبراهيم سالم إنهاء ارتباطهما مع الفريق المذكور.

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