شكرا لقرائتكم خبر عن عودة المجلس القديم لاتحاد القوى لممارسة عمله والان نبدء باهم واخر التفاصيل
عاد المجلس السابق لاتحاد الإمارات لألعاب القوى لممارسة عمله مجدداً في مقر الاتحاد بدبي، وذلك بعد إلغاء اللجنة المؤقتة التي تم تشكيلها سابقاً.
والأعضاء هم سحر أحمد العوبد، راشد إسماعيل الجربي، وعلي النيادي، وصالح حسن، وراشد الجاري، وعلي بن زايد.
ومن المقرر ان يجتمع مجلس الإدارة لاختيار الرئيس القادم من بين الأعضاء وذلك من خلال التصويت فيما بينهم،ولن يكون أحمد الكمالي الرئيس السابق متواجداً بعد تقديم استقالته من منصبه رئيساً للاتحاد وإيقافه دولياً.وكانت اللجنة الأولمبية قد قررت في وقت سابق قبول استقالة المستشار أحمد الكمالي وحل المجلس وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد حتى إجراء انتخابات تكميلية.
كانت هذه تفاصيل خبر عودة المجلس القديم لاتحاد القوى لممارسة عمله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.