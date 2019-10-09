عودة المجلس القديم لاتحاد القوى لممارسة عمله

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

عاد المجلس السابق لاتحاد الإمارات لألعاب القوى لممارسة عمله مجدداً في مقر الاتحاد بدبي، وذلك بعد إلغاء اللجنة المؤقتة التي تم تشكيلها سابقاً.

والأعضاء هم سحر أحمد العوبد، راشد إسماعيل الجربي، وعلي النيادي، وصالح حسن، وراشد الجاري، وعلي بن زايد.

ومن المقرر ان يجتمع مجلس الإدارة لاختيار الرئيس القادم من بين الأعضاء وذلك من خلال التصويت فيما بينهم،ولن يكون أحمد الكمالي الرئيس السابق متواجداً بعد تقديم استقالته من منصبه رئيساً للاتحاد وإيقافه دولياً.وكانت اللجنة الأولمبية قد قررت في وقت سابق قبول استقالة المستشار أحمد الكمالي وحل المجلس وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد حتى إجراء انتخابات تكميلية.