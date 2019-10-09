عمومية لاختيار لجنة الانتخابات في ديسمبر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال اجتماعه، أمس، في مقر نادي الوصل، إقامة الجمعية العمومية غير العادية في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ترأس الاجتماع الذي عقد في نادي الوصل على هامش تدريبات المنتخب الأول في الملعب الأصفر، مروان بن غليطة، رئيس الاتحاد، وتقرر إقامة الجمعية العمومية غير العادية في ديسمبر، على أن يتم خلالها، انتخاب لجنة للإشراف على الانتخابات وأخرى للاستئناف على العملية الانتخابية المقرر إقامتها منتصف العام المقبل.

كما قرر المجلس اعتماد آليه تراخيص أندية الدرجة الأولى، والتي سيتم تطبيقها بداية من الموسم الجاري ولمدة 3 مواسم تستكمل خلالها الأندية كافة المعايير المفروضة، لتكون جاهزة مع حلول عام 2022؛ حيث يهدف المشروع إلى سد الفجوة بين المحترفين والهواة، كما ناقش المجلس اعتماد الأندية المشاركة في دوري الدرجة الثانية، والبالغ عددها 10 فرق، واعتماد اللوائح المنظمة للدوري الذي سينطلق نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ومن جانبه، أكد محمد بن هزام، الأمين العام لاتحاد الكرة، أن المجلس ناقش استعدادات المنتخب الوطني، لمباراة إندونيسيا كونها مباراة مهمة ولا بد أن يكون الاستعداد لها على أعلى مستوى؛ حيث تم تكليف عبدالله الجنيبي، لمرافقة البعثة خلال تواجدها في العاصمة بانكوك، وتم الحديث عن استعدادات المنتخب الأولمبي لنهائيات كأس آسيا في يناير/كانون الثاني المقبل في تايلاند، والاطلاع على استعدادات منتخب الشباب المشارك في تصفيات كأس آسيا بطهران؛ حيث تم اعتماد محمد عبيد اليماحي، وأحمد المهبوبي، عضوي مجلس الإدارة لمرافقة البعثة.

تعيين وترقية

ولفت ابن هزام، إلى أن المجلس ناقش العديد من الأمور الخاصة بلجنة الحكام؛ حيث تم اعتماد مقيمين القائمة الدولية للموسم الجديد، واعتماد الحكام للمراحل السنية، واعتماد نتائج دورة الحكام المستجدين الإناث، وعددهم 10 حكمات، كما تمت ترقية الحكام للدرجات المختلفة.

وشكر ابن هزام، «لجنة تراخيص الأندية التي تعمل بدوري الدرجة الأولى برئاسة مسلم الكثيري، التي أقامت ورش عمل، والأندية باتت الآن على اطلاع على معايير الاحتراف في نظام التراخيص التي ستطبق على الأندية، وتلك المعايير ستسهم في تضييق الفجوة بين الهواة والمحترفين، وقد بدأ التطبيق بالفعل وهناك أندية بدأت في العمل على استيفاء المعايير، وسيتم رفع السقف في كل موسم جديد حتى وصول جميع الأندية لمرحلة النضج في استخراج التراخيص لأندية الأولى مع عام 2022».

وعن عمومية ديسمبر/كانون الأول المقبل ومدى تغيير لائحة الانتخابات واعتماد نظام القوائم: قال: «إذا وجدت تغييرات في اللائحة، فستتم مناقشتها قبل الاجتماع مباشرة، لكن في الوقت الحالي لا توجد قرارات تتعلق بالنظام الانتخابي، سواء كان بالقوائم أو فردياً، وهو ما سيتحدد لاحقاً وقبل عمومية ديسمبر».