حظر إصدار بطاقات طب رياضي بدون ترخيص

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

قررت لجنة الطب الرياضي، التابعة للجنة الأولمبية الوطنية، عدم إصدار بطاقات طب رياضي للأندية غير المرخصة من دائرة الصحة في أبوظبي، أو هيئة الصحة في دبي، وقامت في ذات السياق بتوحيد المسميات الوظيفية لكافة العاملين في القطاع الطبي الرياضي، كما قررت رفض أي طلب مقدم للتسجيل أو إصدار بطاقة الطب الرياضي للأطباء والأطقم الطبية المساعدة العاملة بعيادات الأندية والاتحادات الرياضية بالدولة والمرافقة للوفود الرياضية، في حال عدم تطابق المسمى الوظيفي المطلوب من النادي مع المسمى المذكور في رخصة مزاولة المهنة.

وصنفت لجنة الطب الرياضي العاملين في المجال إلى 8 فئات؛ هي: مختص طب رياضي، ومعالج فيزيائي، ومساعد معالج فيزيائي، ومعالج رياضي، وأخصائي تغذية رياضية، وأخصائي نفسي رياضي، ومدلك رياضي، ومسعف معتمد.

وعممت «اللجنة» على كافة الاتحادات الرياضية الأعضاء بالتصنيف الجديد ليدخل حيز التطبيق، مشددة على ضرورة الالتزام بتعميم الهيئة العامة للرياضة 44 لسنة 2019، الملزم لجميع المراكز الطبية العلاجية في الأندية والاتحادات الرياضية وجميع العاملين في القطاع الطبي الرياضي بالحصول على التراخيص الطبية بمزاولة المهنة من الجهات الحكومية ذات الاختصاص.