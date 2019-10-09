فريق أبوظبي يشارك في تحدي الجيت سكي بالصين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي الرئيس التنفيذي، يستعد فريق أبوظبي للمشاركة في الجولة الثالثة من بطولة العالم للدراجات المائية والتي ستقام في مدينة جيندو الصينية ابتداء من التاسع من أكتوبر وتستمر حتى الثالث عشر من أكتوبر بحضور ومشاركة كبيرة في كافة فئات البطولة المتنوعة من قبل أبطال العالم، ويتقدم هؤلاء الأبطال متسابقو فريق أبوظبي الذين يرغبون في حسم المنافسة على أهم ألقاب البطولة التي تنقسم للعديد من الفئات، ويسعى فريق أبوظبي إلى أن يحسم لقبي فئة الحركات الاستعراضية وفئة كبار المحترفين من خلال هذه الجولة والتي تعد المحطة ما قبل الختامية من الموسم الحالي.

ويتصدر نجم فريق أبوظبي راشد الملا فئة الحركات الاستعراضية بالعلامة الكاملة قبل انطلاق هذه الجولة برصيد 100 نقطة عن الجولتين الماضيتين في حين يحل راشد الطاير في فئة كبار المحترفين في المركز الثاني برصيد 69 نقطة وبفارق نقطتين عن المتصدر حالياً الدانماركي ماركوس جورجينسن ورصيده 71 نقطة، وستشهد هذه الجولة مثل الجولات الماضية إقامة مرحلتين للسباق بحيث يتم احتساب النقاط وبشكل منفصل في كل مرحلة كي تضاف للرصيد العام عن الموسم لكل متسابق.

وفي الوقت الذي يسعى فيه الطاير للقب كبار المحترفين فإن راشد الملا في الوقت ذاته أمام مهمة الدفاع عن لقب البطولة والذي حققه الموسم الماضي لمصلحة فريق أبوظبي وهي المرة الأولى التي يحقق فيها بطل إماراتي اللقب في 2018 على صعيد بطولة العالم في فئة الحركات الاستعراضية، كما يشارك أيضاً البطل الواعد سلمان العوضي في فئة الواقف من خلال البطولة حيث يقدم مستوى متألقاً منذ بداية الموسم ويسعى إلى ظهور قوي له في البطولة هذا الموسم.

وكانت بعثة أبوظبي قد غادرت مساء أمس وهي تضم سالم الرميثي رئيساً للبعثة بالإضافة إلى المتسابقين راشد الملا وراشد الطاير والطاقم الفني والإداري للفريق في هذه المشاركة، وأكد سالم الرميثي عزم الفريق على الاستمرار على نفس النهج والأداء والذي سطر به أجمل الإنجازات في هذا الموسم لمصلحة الرياضة الإماراتية وقال: «حسمنا منذ بداية الموسم وحتى الآن لقب العالم للتحدي الكلاسيكي ولقب العالم للفورمولا2، والآن نحن على أعتاب حسم اللقب الثالث في هذا الأسبوع في بطولة العالم للدراجات المائية، ونصل إلى النجمة الثالثة في موسم 2019».