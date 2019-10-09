سباليتي مرشح لتدريب ميلان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت تقارير عدة، الثلاثاء، في إيطاليا بأن ميلان في طريقه لإقالة مدربه ماركو جامباولو؛ بسبب النتائج السيئة التي حققها الفريق بإشرافه منذ مطلع الموسم الحالي.

وبحسب صحيفة «كورييري ديللو سبورت» وشبكة «سكاي سبورت إيطاليا» فإن مدرب انترميلان السابق لوتشانو سباليتي في طليعة المرشحين لتولي تدريب ميلان بطل إيطاليا 18 مرة.

بيد أن سباليتي لم يتفق مع انترميلان حول التعويضات التي سينالها؛ إثر إقالته من منصبه .وإذا لم يجد سباليتي حلاً لأزمته مع إنترميلان، فإن ميلان قد يتجه إلى ستيفانو بيولي، ومن المرشحين أيضاً مدرب روما السابق الفرنسي رودي غارسيا.