مواجهة مثيرة بين شباب الأهلي والنصر في نهائي كأس اتحاد السلة اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس

تستضيف صالة نادي شباب الأهلي في السابعة من مساء اليوم، المشهد الختامي من مسابقة كأس الاتحاد لكرة السلة لفرق الرجال، حيث تحتضن نهائي البطولة وتتويج أبطال المسابقة المؤجلة من الموسم الماضي، ويجمع نهائي البطولة بين شباب الأهلي المضيف وبطل دوري العام الماضي، والنصر حامل اللقب وبطل كأس رئيس الدولة الموسم الماضي، وهو نهائي مكرر جمع الفريقين في أكثر من نهائي الموسم الماضي لذا تعد موقعة اليوم مباراة ثأرية للطرفين، حيث حسم شباب الأهلي لقب الدوري على حساب النصر، وحسم النصر كأس رئيس الدولة على حساب الأهلي.

يسبق لقاء تحديد هوية اللقب والوصيف، لقاء المركزين الثالث والرابع في الخامسة مساء بين الشارقة الخاسر من شباب الأهلي في نصف النهائي مع الوصل الخاسر من جارة النصر في نفس الدور.

وتعد مواجهة اليوم بالنسبة لكل منهما لقاء تحد جديد على زعامة الموسم الحالي. والفريقان يملكان المستوى الذي يؤهلهما للفوز والتتويج، فشباب الأهلي بمدربه الإيطالي الجديد جيرجيو فايلي يرغب في تحقيق فوز يعزز من مكانة الفريق ويؤكد به تفوقه خاصة بعد الفوز الكبير الذي حققه على الشارقة «بطل الخليج» في قبل نهائي البطولة قبل أيام.

ويسعى شباب الأهلي لخطف اللقب الذي يمنحه رد اعتبار خسارته أمام النصر في 29 سبتمبر الماضي في ختام دوري المجموعات «86-91»، وتبدو حظوظ شباب الأهلي قوية لتحقيق هدفه، في ظل صفوفه المكتملة، كان آخرها مشاركة محترفه الأمريكي سام يونغ في الأدوار النهائية للبطولة، خصوصاً أن الأمريكي يونغ يعرف تماماً نقاط ضعف وقوة العميد بعد أن لعب في صفوفه الموسم الماضي

ويدرك حامل اللقب النصر صعوبة المهمة في الحفاظ على لقبه وسط غيابات مؤثرة بصفوفه، بداية من المحترف الأجنبي الأساسي الأمريكي أنتوني بوند الغائب عن فريقه منذ الجولة الثانية من دوري المجموعات، وإصابة لاعب الارتكاز علي عباس وآخرها تعرض صانع الألعاب صالح سلطان لإصابة في عضلة الفخذ الأحد الماضي في اللقاء الذي جمع النصر والوصل في المربع الذهبي.

وفي أبوظبي حيث مباريات تحديد المراكز، يلتقي بني ياس والجزيرة في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن، والبطائح مع الظفرة في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس.

وكان اتحاد السلة أجرى أمس الأول قرعة لتحديد الملعب الذي يستضيف منافسات ختام المسابقة وتتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في المسابقة فابتسمت القرعة لصالة نادي شباب الأهلي.



ماجد سلطان: شباب الأهلي جاهز بقوة للموسم





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أكد الدكتور ماجد سلطان المدير التنفيذي لشركة الألعاب مشرف كرة السلة في نادي شباب الأهلي، ثقته الكبيرة في إمكانات وقدرات فريقه في تحقيق الفوز اليوم على النصر والفوز بالكأس، مشيراً إلى أن المستوى والفوز المقنع لشباب الأهلي على الشارقة في نصف النهائي أكد قوة الفريق واكتمال جاهزيته، ليس لخوض مباراة النهائي اليوم بل لباقي مسابقات الموسم.

وتمنى ماجد سلطان أن تخرج المباراة بالمستوى اللائق بالمسابقة وباسم الفريقين أياً كان الفريق الفائز بالمباراة، مشيراً إلى أن إدارة النادي لم تشترط إقامة المباراة على ملعبها وتركت الحرية لاتحاد اللعبة اختيار المكان المناسب لإقامة المباراة، ولكن القرعة ابتسمت لشباب الأهلي، وفي الوقت نفسه رحب مسؤولو نادي النصر بإقامة المباراة بملعبنا معتبرين ملعبنا هو بمثابة ملعبهم أيضاً.

وعن المباراة، يتوقع ماجد سلطان أن تشهد منافسة قوية بين الفريقين، خاصة من جانب شباب الأهلي الذي أثبت أنه يمتلك خبرات عالية ساهمت في وصوله إلى الدور النهائي ومنافسته على كل ألقاب الموسم.



قاسم محمد: النصر قادر على الاحتفاظ باللقب







أكد قاسم محمد عضو مجلس إدارة شركة الألعاب الرياضية في نادي النصر، ثقته وثقة إدارة النادي في الفريق، وفي قدرته على الاحتفاظ باللقب، وتحقيق إنجاز جديد يكمل به مسيرته الناجحة في مجال اللعبة.

وأكد قاسم محمد أن وصول الفريق إلى المباراة النهائية جاء بجدارة ومن دون أي خسارة، مشيراً إلى أن فوز فريقه على شباب الأهلي في الدور التمهيدي لا يعني أن النصر هو أفضل من الخصم؛ إذ إن شباب الأهلي يمتلك فريقاً مميزاً وحظوظاً كبيرة؛ للمنافسة على اللقب. وتمنى مشرف السلة في نادي النصر التوفيق لفريقه اليوم، وتقديم أداء طيب يبرز إمكاناته، ويؤكد عزمه على مواصلة مشوار المنافسة على كل الألقاب هذا الموسم، مشيداً بدور إدارة النادي وإدارة شركة الألعاب الرياضية برئاسة عبدالرازق الهاشمي في دعم مسيرة كرة السلة في النادي وكل الألعاب الرياضية.