«دبي الرياضي» يكثف الاستعدادات لـ «دورة الشيخة هند»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كثفت اللجنة المنظمة ل«دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات» استعداداتها لانطلاق النسخة السابعة من الدورة الأكبر من نوعها، التي تنظمها لجنة المرأة والرياضة بمجلس دبي الرياضي تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وتقام بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي خلال الفترة من 12 إلى 26 أكتوبر الجاري.

وعقدت اللجنة المنظمة اجتماعاً تنسيقياً برئاسة لمياء عبد العزيز خان عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي رئيس لجنة المرأة والرياضة بالمجلس ورئيس اللجنة المنظمة للدورة وحضور فوزية فريدون مدير قسم تطوير رياضة المرأة ومديرة الدورة، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة المنظمة، وتم خلال الاجتماع مناقشة آخر الاستعدادات التنظيمية والتجهيزات في مختلف الأماكن التي تقام فيها منافسات بطولات الرياضات العشر الجماعية والفردية المدرجة في الدورة.

وأعلنت اللجنة المنظمة عن موعد إجراء القرعة التي ستقام مراسمها في الساعة الواحدة ظهر يوم غد الخميس في مقر مجلس دبي الرياضي بحضور المنسقات وعدد من لاعبات الفرق من المؤسسات المشاركة واتحاد الألعاب الجماعية المدرجة في النسخة السابعة من الدورة.

وتتضمن الدورة 10 ألعاب رياضية جماعية وفردية هي: كرة السلة، الكرة الطائرة، البولينج، سباق الطريق، السباحة، الدراجات الهوائية، الريشة الطائرة، الشطرنج، بالإضافة إلى لعبتين جديدتين تم إضافتهما إلى الدورة هذا العام وهي الكروسفيت وألعاب التحدي.

وتم خلال الاجتماع استعراض تقارير اللجان الفنية والتنظيمية والإعلامية التي تضمنت تفصيلًا لجميع جوانب التنظيم والإحصائيات الخاصة بها والاستعدادات اللوجستية وجاهزية الملاعب لاستقبال المشاركات من مختلف المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، كما تم استعراض آلية العمل والخطط التي سيتم العمل عليها خلال فعاليات الدورة.

كما عقدت اللجنة المنظمة اجتماعات مع المؤسسات الوطنية الداعمة للدورة ومن أبرزها شرطة دبي، ولجنة تأمين الفعاليات في دبي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وبلدية دبي، لمناقشة خطط تأمين المنافسات من كافة الجوانب الأمنية والصحية لتحقيق أعلى معدلات النجاح في جميع الجوانب التنظيمية.

ومن جهة أخرى تواصل الفرق واللاعبات من منتسبات المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة المشاركات في النسخة السابعة من الدورة في تكثيف استعداداتها للمشاركة من خلال التدريبات اليومية والتأهيل البدني والنفسي لخوض المنافسات روح عالية للفوز بالألقاب.

وتم تحديد البرنامج الزمني وجدول منافسات النسخة السابعة من الدورة، حيث تدشن بطولة البولينج منافسات الدورة يوم 12 أكتوبر، وتنطلق تصفيات بطولتي كرة السلة والكرة الطائرة يوم 13 أكتوبر، تليها منافسات بطولة ألعاب التحدي التي تم إضافتها مؤخراً إلى فعاليات الدورة وتقام يوم 14 أكتوبر، وتنطلق منافسات بطولة الريشة الطائرة يوم الثلاثاء 15 أكتوبر، كما تنطلق منافسات بطولة الشطرنج يوم 16 أكتوبر.

وتقام منافسات بطولة سباق الطريق يوم 18 أكتوبر، تليها منافسات بطولة السباحة يوم 19 أكتوبر، كما تقام منافسات بطولة الدراجات الهوائية يوم 22 أكتوبر، وتقام بطولة الكروسفيت يوم 25 أكتوبر، وتختتم منافسات بطولتي الريشة الطائرة والشطرنج يوم 24 أكتوبر، كما تختتم منافسات بطولتي كرة السلة والكرة الطائرة يوم 26 أكتوبر.