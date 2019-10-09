شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان راشد مشرفاً لـ «الزعيم» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي العين تعيين سلطان راشد مشرفاً للفريق الأول، وتوجيه الشكر لمحمد عبيد حماد المشرف السابق، ومطر الصهباني وعصام عبدالله مدير وإداري «الزعيم» على خدمتهم الطويلة لنادي العين.

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