حشر آل مكتوم: نتطلع لتعزيز النجاحات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

دشّن اتحاد الإمارات للتنس موسمه الرياضي 2019-2020، بإقامة بطولتين للاعبي مدارس التنس في الدولة للأعمار تحت 12 سنة وتحت 14 سنة، وذلك في ملاعب أكاديمية Future PRO

، في دبي، بمشاركة 85 لاعباً ولاعبة من المواطنين والمقيمين، وذلك ضمن خطة اتحاد التنس الاستراتيجية لتطوير اللعبة من القاعدة وللاستفادة من برنامج الاتحاد الدولي للتنس «مبادرة تنس الصغار».

ورحب الشيخ حشر آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للتنس بأسرة اللعبة في الإمارات، متمنياً للجميع موسماً رياضياً مميزاً في جميع الجوانب وأن تسود الروح الرياضية العالية جميع بطولاته وفي جميع المرافق التي تُمارس فيها رياضة التنس في الدولة وبما يخدم النقلة النوعية لها، متمنياً أن يشهد الموسم المقبل نجاحات مضافة لتعزيز ما تم تحقيقه في الموسم الماضي، وصولاً للمنتخبات الوطنية.

وأثنى الشيخ حشر آل مكتوم على الجهود المميزة التي قام بها مجلس إدارة الاتحاد وكوادره الفنية والإدارية استعداداً للموسم الحالي، وأعرب عن أمنياته للجميع بالنجاح وتحقيق الطموحات المستهدفة للأندية والأكاديميات واللاعبين.

بدورها، كشفت عضو مجلس إدارة الاتحاد روبيرتا جلفار عن أن بطولات مدارس التنس ستنطلق الجمعة القادم «11 أكتوبر» وتشكل إقامة 37 بطولة من مجموع 73 بطولة ستقام خلال 3 أشهر في تجربة فنية تنافسية تهدف إلى بث روح ممارسة رياضة التنس لدى الأولاد والبنات في الأعمار المبكرة والتي تأتي ضمن توجيهات مجلس إدارة الاتحاد الهادفة لمردود تنافسي وتنظيمي مميزين.