اختتام النسخة الخامسة لمعرض «منطاد حاكم الشارقة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت، أمس، فعاليات النسخة الخامسة من معرض منطاد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الذي نظمه فريق منطاد الإمارات، واستمر خمسة أيام في مركز ميجامول الشارقة.

وشهد اليوم الأخير من المعرض عقد عدة محاضرات تعريفية حول الأجهزة الفنية التي تستخدمها فرق منطاد الإمارات في مشاركاتهم العالمية، ألقاها الكابتن طيار عبد العزيز ناصر المنصوري رئيس منطاد الإمارات للجمهور، الذي توافد بكثافة على المعرض منذ انطلاقته.

وتضمن المعرض عدة أقسام؛ منها: جناح منطاد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي دشنه الفريق ضمن رسالته الوطنية لقائد المسيرة، وشارك من خلاله في عدد كبير من المهرجانات العالمية، وحصد خلالها عدة جوائز دولية شملت تكريم عدد من رؤساء الدول العربية والعالمية لمنطاد خليفة القائد.

وأوضح الكابتن طيار عبد العزيز ناصر المنصوري أن الفريق يستعد لإطلاق النسخة ال14 من «مهرجان الإمارات الدولي للمناطيد السنوي» في إمارة الشارقة خلال الفترة من 27 حتى 31 من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بمشاركة أوروبية ودولية واسعة؛ وذلك ضمن حرص الفريق على نشر رسالة القيادة الرشيدة في دعم وحدة الصف العربي، والتعريف بالإنجازات العربية أمام المجتمع الدولي.

من جانبه، ثمن أحمد سالم آل سودين رئيس جولة منطاد صاحب السمو حاكم الشارقة في مصر دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس «مجلس الشارقة للإعلام» لمهرجان الإمارات الدولي للمناطيد السنوي منذ انطلاقته الأولى خلال عام 2006؛ حيث كرّس الفريق جهوده لاستمرار المهرجان الذي يحمل جهود الدولة ومؤسساتها في إطلاق أول مهرجان للمناطيد بمنطقة الشرق الأوسط، وإطلاق أول فريق عربي للطيران بالمنطاد، والذي تميز؛ بفضل الرعاية الكبيرة التي قدمها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في انطلاقة الفريق بمنطاد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ليجوب العالم تحت شعار: «لن ينساك العالم يا زايد» ولاقى تقديراً كبيراً وتكريماً من عدد من رؤساء الدول العربية والعالمية.