«أبيض الصالات» يختتم ودياته بلقاء مصر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يختتم منتخب الإمارات لكرة قدم الصالات، مبارياته الودية والتحضيرية؛ لخوض التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2020، بمواجهة منتخب مصر في المباراة الودية الثانية على التوالي له مع منتخب مصر في الثامنة من مساء اليوم على ملعب صالة نادي البطائح، وستغادر بعثة الأبيض إلى مملكة البحرين يوم 13 الجاري برئاسة سعيد العاجل مشرف المنتخبات الوطنية؛ للانتظام في معسكر مغلق لمدة يومين في المنامة قبل الانضمام إلى بقية المنتخبات في فندق البطولة والدخول في غمار المباريات التنافسية في التصفيات التي ستنطلق في 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بمواجهة الأبيض الإماراتي مع الأحمر البحريني بضربة البداية ثم يلتقي منتخبنا مع الأزرق الكويتي يوم 17 الجاري ومع العراق يوم 19 منه ويختتم مشواره بالتصفيات بمواجهة منتخب فلسطين يوم 20 الجاري.