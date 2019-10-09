الزمالك يدرس تأجيل تعديل الجهاز المعاون لميتشو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:إبراهيم ربيع

وافق حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على السماح للاعبي النادي الأهلي الدوليين المنضمين للمنتخب حالياً بحضور حفل اتحاد الكرة لتسليم درع الدوري عن العام المنقضي، المقرر له غداً الخميس بأحد فنادق القاهرة.

بدأ المنتخب الوطني معسكره الاثنين الماضي، تحت إشراف الجهاز الفني الجديد بقيادة حسام البدري وجهازه المعاون استعداداً لمواجهة بتسوانا ودياً يوم 14 أكتوبر الجاري على استاد القاهرة الدولي.

وقال البدري في كلمة للاعبين: «نحن جميعاً أسرة واحدة وعلينا معاً العمل من أجل منتخب مصر، نحن جميعاً محظوظون بالتواجد في هذا المكان، فاسم مصر كبير والجميع عليه مسؤولية ضخمة، ويجب أن نحافظ عليها، حتى نحقق الأهداف الخاصة للمنتخب».

وواصل: «أثق فيكم جميعاً، ومن لديه هدف وفكر وطموح سيكون الباب مفتوحاً أمامه، والوصول للمنتخب أمر بالغ الصعوبة، ومهما وصل اللاعب من نجومية وتألق فإنه يحتاج لأن يكتب لنفسه تاريخاً مع قميص منتخب بلاده»، وقال: «من لديه قدرات وإمكانيات ومستويات مميزة سينجح وسيكون له مكان مع الفريق الأمر ليس سهلاً والمسؤولية كبيرة على الجميع والأسرة يجب الحفاظ عليها».

وتابع: «ممكن نموت نفسنا لتحقيق أهداف المنتخب الواضحة للجميع، ونحتاج لتركيز وجهد كبيرين وشغل أكبر من كل اللاعبين، والعمل داخل المجموعة هو سر النجاح ويجب أن يكون الجميع قريبين من بعضهم، وخلال أسبوع واحد نسعى لتقديم شيء جيد، والكل عليه العمل بإخلاص وجهد من أجل إثبات أحقيته بقميص الفراعنة».

بينما قال محمد بركات، مدير المنتخب الوطني: المرحلة المقبلة مهمة للغاية والكل على قلب رجل واحد من أجل إعادة المنتخب للطريق الصحيح والإعداد الجيد لبدء التصفيات المؤهلة لبطولة كأس إفريقيا 2021 بالكاميرون، التي يبدأها الفريق الشهر المقبل. وأوضح محمد بركات أن دوره الأساسي هو مساعدة المدير الفني وجميع أفراد المنظومة، وتوفير جو من الهدوء للفريق، ومساعدتهم على التركيز في التدريبات والتحضير بصورة جيدة، مشيراً إلى أن هناك تعاوناً وتكاتفاً بين جميع أفراد الجهاز الفني لتحقيق كل الطموحات بما يليق بمكانة واسم منتخب مصر.



حراك الزمالك



في شأن مختلف، يدرس مسؤولو نادي الزمالك تأجيل إجراء تعديل على الجهاز المعاون للصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الكروي الأول، لحين الانتهاء من مواجهة الأهلي في المباراة المقرر لها يوم السبت الموافق 19 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، على استاد السلام، في إطار منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

ويرغب مجلس إدارة الزمالك في إضافة عنصر جديد للجهاز المعاون لميتشو، يتمتع بخبرات كبيرة من أجل مساعدة المدير الفني في القيادة الفنية للفريق الكروي الأول، وتم طرح العديد من الأسماء على رأسهم طارق يحيى ومحمد صلاح وأمير عزمي مجاهد.

وسادت حالة من الغضب داخل أروقة القلعة البيضاء بعد التعادل المخيب للآمال أمام فريق إف سي مصر، بهدف لمثله.