سحب قرعة مسابقات كؤوس المراحل السنية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سحبت، أمس، بمقر اتحاد الإمارات لكرة القدم قرعة مسابقات كؤوس المراحل السنية تحت 14 و15 و16 و17 و19 عاماً للموسم الرياضي 2019-2020، بحضور محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، وإبراهيم النمر الأمين العام المساعد للشؤون الفنية، وأيمن هارون مدير إدارة المسابقات، وممثلي الأندية المشاركة.

وأكد بن هزام حرص اتحاد كرة القدم واستمراره في الاهتمام بالمراحل السنية، والعمل على تطوير مسابقاتها لاستدامة نشاط كرة القدم بالتنسيق والتعاون المستمر مع أندية الدولة التي تعتبر الشريك الرئيسي.وأشار ابن هزام إلى أن منافسات المراحل السنية تحظى بالمتابعة من قبل إدارة الشؤون الفنية بالاتحاد من خلال حضور مدربي المنتخبات الوطنية ومراكز التدريب التابعة لاتحاد الكرة، لاكتشاف اللاعبين الموهوبين والعمل على تطويرهم ورفدهم بالمنتخبات الوطنية.

شارك في سحب القرعة أحمد يعقوب مستشار لجنة الحكام، ومحمد سرور رئيس قسم المسابقات بالاتحاد.