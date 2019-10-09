الموجز
قال جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه بدأ التواصل مع الاتحادات الأوروبية لترشيح حكام القمة بين الأهلي والزمالك فى الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.
وتابع " الغندور" خلال مداخلة هاتفية برنامج " الماتش " والمذاع عبر فضائية " صدي البلد " : نسعى ليكون هناك حكم من الكبار لادارة اللقاء، على الرغم من تعارض موعد القمة مع مباريات الدوريات الأوروبية الكبرى
وقال الغندور خلال جلسة تقييم أداء الحكام اليوم:" أنا عارف الحكام المصريين مبيخافوش وأنا دائما بقولكم اغلطوا ومتخافوش بس المهم تكون انت مش عاوز تغلط".
كانت هذه تفاصيل خبر جمال الغندورعن اعتراض الأندية على بعض الحكام: « ولا كأني سمعت أو شوفت حاجة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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