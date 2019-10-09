“اتحاد الكرة” يكشف عن موقفه من تأجيل قمة الأهلي والزمالك

أعلن مسئولو اتحاد الكرة رفضهم تصريحات رئيس نادي الزمالك عن تأجيل مباراة الأهلي والزمالك، المحدد موعده في 19 أكتوبر الجاري، ضمن الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المممتاز، بعد قرار الكاف بإعادة مباراة الزمالك أمام جينراسيون السنغالي بموعد 24 أكتوبر في القاهرة.

وأضاف مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة، أن نادي الزمالك لم يقم بمخاطبة اتحاد الكرة بشأن تأجيل لقاء القمة بشكل رسمي حتى الآن، وأكد على أنه ليس هناك أي أسباب تستدعي تأجيل المباراة، خاصة وأن مباراة الزمالك أمام جينيراسيون سوف تقام يوم 24 أكتوبر الجاري، أي بعد مباراة القمة ب5 أيام، وأنه وقت كافي للراحة ما بين المبارتين، كما أنه متفق مع لائحة إدارة المسابقات حتى 4 أيام راحة للفريق بعد المباراة في الدوري في حالة وجود مباراة أفريقية بعد ذلك، خاصة إذا قامت المباراة في مصر.

وأوضح المصدر، أن ما قد يفعله اتحاد الكرة للزمالك هو تأجيل المباراة في الأسبوع الخامس أمام المقاولون العرب، والتي تقام في موعد 23 أكتوبر، لأنها تتعارض مع مباراة الزمالك أمام جينيراسيون السنغالي يوم 24 أكتوبر.

جديرًا بالذكر، أن لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد حددت موعد إقامة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت بطال السنغال يوم 24 أكتوبر الجاري بالقاهرة.