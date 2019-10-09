عودة كوستا من الإصابة تنذر بأزمة في صفوف اليوفنتوس

البرازيلي دوجلاس كوستا، جناح فريق يوفنتوس الإيطالي، اقترب من العودة والمشاركة مع السيدة العجوز، بعد ما أصيب مؤخراً بإصابة خطيرة في الفخذ، وذكر موقع “كالتشيو ميركاتو”الإيطالي إلي أنه كان لاعباً أساسياً في تفكير ومخططات ماوريسيو ساري مدرب اليوفنتوس، لكن بعد رجوعه من الإصابة سيتسبب في مشكلة كبيرة بسبب إعتماد المدرب علي باولو ديبالا.

ونجح باولو ديبالا بأن يظهر بشكل مميز مع يوفنتوس خلال الفترة الأخيرة، حيث أظهر مستوي أدائي مميزاً أمام إنتر ميلان في الجولة السابعة من الكالتشيو، وسجل هدفاً في اللقاء الذي انتهي بإنتصار البيانكونيرى بنتيجة 2-1.

وتابع الموقع أنه حال عودة سارى للدفع بدوجلاس كوستا في التشكيل الأساسي للفريق، فأن الأمر سيتغيير مخطط الفريق الذي كان يستخدمها الفريق في اللقاءات الأخيرة باللعب بطريقة 4-2-3-1.