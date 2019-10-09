ميسى يتسلم الحذاء الذهبى السادس 16 أكتوبر المقبل

الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني، ينتظر تسلم الحذاء الذهبي السادس له في مسيراته الكروية، وكان ميسى قد توج بجائزة الحذاء الذهبي الذي تعطي لإكثر لاعب يحرز أهداف في الدوريات الأوروبية الكبري “بيج 5″، بعد أن سجل 36 هدفًا بالدوري الإسباني في الموسم المنصرم.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية إلي أنه تم الإعلان عن موعد تسليم الحذاء الذهبي السادس للأرجتيني ليونيل ميسي، وذلك يوم 16 أكتوبر الجاري.

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والجدير بالذكر أن ليونيل ميسى قد سبق وتوج بجائزة الحذاء الذهبي في 5 مناسبات أخرى وتحديداً بمواسم 2009 – 2010 وهذه كانت الأولي له، 2011 – 2012 وهذه كانت الثانية له في تاريخه، 2012 – 2013 وهذه كانت هذه الثالثة له، 2016 – 2017 وهذه الرابعة، وكانت الخامسة له في عام 2017 – 2018.

ومن جانبه يذكر أن كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، في المركز الثاني كأكثر اللاعبين تتويجاً بالجائزة في أوروبا بعد ميسى برصيد 4 مرات.