مدافع نابولى يرفض تمثيل المغرب بسبب حلم الديوك للمرة الثانية

اللاعب كيفن مالكويت مدافع نادي نابولي الإيطالي رفض حمل قميص منتخب المغرب للمرة الثانية، مفضلاً اللعب في صفوف منتخب الديوك “فرنسا” مستقبلاً، يشار إلى أن اللاعب كايفن مالكويت مدافع فريق نابولي وُلد بدولة المغرب، ويبلغ اللاعب من العمر هذا العام الـ28 عامًا، وعاش في فرنسا، وظل كامل حياته المهنية هناك قبل انتقاله إلي نابولي في عام 2018.

ونشرت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، إن رفض مالكويت الالتحاق إلي منتخب المغرب يعود إلى رغبته في تمثيل منتخب الديوك الفرنسية، وقبل أن يرفض اللاعب ماكويت منتخب أسود أطلس هذا العام، كان قد رفضهم من قبل في عام 2016.

وأقترح وحيد خاليلودزيتش فكرة استدعاء اللاعب كيفن مالكويت لقائمة منتخب المغرب للقائي ليبيا والجابون على الترتيب لكن في الأخير رفض هذه الدعوة.