ريال مدريد يتفق مع بنزيما علي عقد جديد مقابل 11 مليون يورو سنوياً

نادي ريال مدريد الأسباني عقد اتفاقاً أولياً مع النجم الفرنسي مهاجم الملكي كريم بنزيما، لتمديد عقده الذي سينتهي في يونيو 2021، ووفقًا لما ذكره برنامج “التشرينجيتو”الأسباني فإن إدارة ريال مدريد قد استطاعت إقناع كريم بنزيما بالإستمرار مع النادي والتوقيع علي عقد جديد مع النادي الملكي لمدة سنة حتي صيف 2022.

كما أوضح البرنامج أن سعر اللاعب الفرنسي بنزيما في العقد الجديد مع ريال مدريد سيبلغ حوالي 11 مليون يورو سنوياً، وفي صيف 2021 سينتهي عقد اللاعب الفرنسي كريم بنزيما مع ريال مدريد، وبراتب سنوي يعادل الـ8 ملايين يورو.

ويعتبر بنزيما هو النجم الأول لريال مدريد في جميع البطولات منذ مغادرة البرتغالي كريستيانو رونالدو ملعب”سانتياجو برنابيو” والرحيل إلي يوفنتوس الإيطالي.