شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصالات يخوض وديته الثانية أمام الإمارات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض منتخب الصالات، مباراته الودية الثانية أمام الإمارات اليوم، ضمن استعدادات المنتخب الوطني للصالات لخوض منافسات بطولة أفريقيا بالمغرب في يناير 2020 والمؤهلة لكأس العالم في ليتوانيا 2020.

وخاض المنتخب الوطنى بقيادة هشام صالح مباراتين وديتين أمام منتخب البحرين فاز فى الأولى بهدفين لهدف وأحرز هدفي الفراعنة أحمد عبد القادر موزة ومحمود شوبير، فيما حقق الفراعنة، الفوز فى الثانية بأربعة أهداف مقابل هدفين، قبل أن يواجه الإمارات وديًا أمس ويختتم المنتخب جولته الخارجية اليوم بالودية الثانية أمام الإمارات على أن تعود البعثة غدًا الخميس.

ويترأس بعثة منتخب الصالات سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف علي كرة الصالات، ويقود الفريق هشام صالح، المدير الفني، ونادر رشاد، مدرب عام ومصطفى لطفي مدير المنتخب وعادل الحداد طبيب وهاني درويش أخصائي علاج طبيعي وأحمد حسن مسئول مهمات.

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وتضم البعثة 14 لاعبًا هم فى حراسة المرمى: جمال عبد الناصر، محمود شوبير وعبد الرحمن بوفون.

واللاعبون: المعتز بالله سامي ميزو، إبراهيم بوجي، مؤمن حمدان، مهند حواوشي، إبراهيم إيكا، أحمد عبد القادر، مصطفى عيد، طارق، حسن شولا، محمد سعيد، خالد مارادونا، محمد عبد الحميد كوكي، محمد عصام نايتي ومصطفى عبد المجيد.