شكرا لقرائتكم خبر عن جمال الغندور: لا بسمع ولا بشوف اعتراضات الأندية على الحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، إنه خلال لقائه اليوم مع الحكام واجههم بأخطائهم وركز أيضًا على الإيجابيات واللحظات التي تفوق فيها الحكام، وتعامل معهم بصراحة شديدة.

وأضاف "الغندور" في تصريحات تليفزيونية ، أنه تم تطبيق تجربة وجود مراقب للحكم في كل مباراة يقيم فيها الحكم على الطبيعة، كما أن هناك مراقب فيديو متخصص لمتابعة كل مباراة، ثم يأتي دور لجنة فنية تأخذ ملاحظات الاثنين وتحلل الأداء في النهاية، حتى يتم مواجهة الحكام بأخطائهم.

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وأوضح :"مسابقة اختيار أفضل حكم وحكم مساعد، تسببت في خلق منافسة طيبة بين الحكام ودافع لكل فرد منهم أن يكون الأفضل".

وحول خروج بيانات من بعض الأندية تندد بحكام بعينهم، علق :"ولا كأني سمعت أو شوفت حاجة»، مؤكدًا أن الكرة المصرية لم تعد بحاجة للحكم الإضافي وأصبح الحكام يشعرون بارتياحية أكبر".