شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستعيد جهود محمد فوزى فى مواجهة طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعيد النادى الإسماعيلى جهود محمد فوزى حارس مرمى الفريق فى مواجهة طنطا المقبلة بعد غيابه عن مباراة وادى دجلة بسبب الإيقاف بعد تعرضه للطرد فى مواجهة المصرى البورسعيدى.

ويعود فريق الكرة بالنادى الإسماعيلى لاستئناف تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعبه استعدادًا لمواجهة طنطا .

ومنح الصربي ميودراج يستيتش المدير الفني للنادي الإسماعيلي منح لاعبيه راحة 48 ساعة من التدريبات بعد الفوز علي وادي دجلة بهدف دون رد فى الجولة الثالثة للدوري السبت الماضى .

وفاز الإسماعيلى على الجونة بهدف دون رد ثم سقط أمام المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف قبل أن يعود ويفوز على وادى دجلة بمسابقة الدوري.

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وقررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم تعديل موعد مباراتى الإسماعيلى مع حرس الحدود وطنطا ضمن الأسبوعين الرابع والخامس لمسابقة الدورى الممتاز على النحو التالى:

الأربعاء 16 أكتوبر: الإسماعيلى مع طنطا فى الأسبوع الخامس مقدم بدلا من إقامتها يوم الخميس 24 اكتوبر.

السبت 19 أكتوبر: الإسماعيلى مع الحدود فى الأسبوع الرابع بدلا من إقامتها يوم الجمعة 18 اكتوبر.

وأرجعت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، التعديل بسبب تحديد مواعيد دور الـ16 للبطولة العربية التى أعلنها مؤخرا الاتحاد العربى لكرة القدم.