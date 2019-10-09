شكرا لقرائتكم خبر عن البدرى: تلقيت 4 عروض قبل تدريب منتخب مصر .. وأحمد فتحى قادر على العطاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، أن جميع اللاعبين يمتلكون روح ورغبة لتحقيق الإنجازات مع المنتخب في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن النواحي الشخصية العامل الأول في اختياراته للاعبي الفراعنة.

وأكد البدري في تصريحات مع قناة "تايم سبورت"، أنه سعيد بروح اللاعبين بعد أول تدريب ، وتركيز اللاعبين ورغبتهم في تقديم شيء لمنتخب مصر وهناك التزام والتفاف حول الهدف.

ويستعد المنتخب الوطني خلال المعسكر الحالي للفراعنة قبل مباراة بتسوانا الودية والمقررة يوم 14 من أكتوبر الجاري.

وقال البدري، "تلقيت 4 عروض من ضمنهم عرضين خارج مصر ولكني كنت أشعر أني قريب من تدريب منتخب مصر "، مؤكداً مهمة تدريب المنتخب مسؤولية كبيرة للغاية وفي نفس التوقيت كمدرب لا تستطيع تحديد الزمن لقيادته على العكس من الأندية.

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وأشاد البدري بأداء أحمد فتحي لاعب الأهلي،"من خلال مشواري مع الكرة، يحتاج الفريق لعدة أشياء، من الناحية الفنية فتحي قادر على العطاء، بعض اللاعبين يكون وجودهم إيجابي لكن أرجوا من البعض عدم الانتقاد".

وأوضح البدري ، ان هناك انتقادات من البعض بسبب عدم ضم بعض اللاعبين لقائمة المنتخب ، مؤكداً أن هناك استبعادات جاءت لأسباب مختلفة منها إصابة أحمد الشناوي حارس بيراميدز، وكذلك رمضان صبحي ومصطفي محمد بسبب التواجد مع المنتخب الأوليمبي.

ووجه البدري رسالة لجمهور مصر " الجماهير تعي جيدا كلمة منتخب مصر والوقوف خلفه، ومتأكد من دعمه، وخطوة بخطوة سيكون معنا ويشاركنا في أهدافنا ويمنحنا الثقة، فهم الوقود لكل شيء".