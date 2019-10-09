شكرا لقرائتكم خبر عن الخماسى الحديث يوقع بروتوكول تعاون مشترك لإعداد لاعبيه "نفسياً" قبل طوكيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الإتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك مع إحدي شركات الدعم النفسي والسيكولوجي من أجل إعداد لاعبي الإتحاد خلال الفترة المقبلة نفسياً، إستعداداً لطوكيو 2020.
وقال شريف العريان رئيس اتحاد الخماسي ، أن إختيار الشركات التي تتعامل مع الإتحاد تأتي وفق معايير موضوعه مسبقاً، وخطط من أجل إعطاء الشباب فرصة لإظهار قدراتهم علي النجاح والوصول إلي أفضل المراتب عالمياً بسواعد أبناء مصر.
وأعرب العريان عن سعادته بهذا التعاون المشترك من أجل دعم أبطال مصر الرياضيين و خصوصاً من سيشارك باسم مصر في أوليمبياد طوكيو ٢٠٢٠.
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