شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: قرار الكاف بإعادة مباراة الزمالك "ظالم" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد الغندور مقدم برنامج "الزمالك اليوم"، أن قرار إعادة مباراة الزمالك ضد جينيراسيون في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا ظالم.
أضاف الغندور خلال البرنامج المذاع عبر قناة الحدث الفضائية، أن الزمالك ليس طرفاً في الأزمة التى نشبت بين الاتحاد الافريقي واتحاد الكرة.
وأعلن الاتحاد الافريقي اليوم اعادة مباراة الزمالك ضد جينيراسيون فى دوري أبطال أفريقيا عقب انتهاء اجتماع لجنة المسابقات.
وأوضح خالد الغندور أن الزمالك قادر على عبور الفريق بإمكاناته الفنية وخبراته القارية في البطولات والسيناريو الذي تعامل معه الفريق المنافس كان هدفه تحقيق مكاسب دون لعب كرة القدم.
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