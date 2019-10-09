حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 8/10/2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 8/10/2019، العديد من الأخبار المهمة التي جاء في مقدمتها قرار لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى فى إياب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا بالقاهرة.

قرر اتحاد الكرة نقل مباراة منتخب مصر الأول أمام بتسوانا المحدد لها يوم الإثنين المقبل إلى استاد برج العرب بدلاً من استاد القاهرة. علق مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، على قرار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" بإعادة مباراة فريقه أمام جينيراسيون فوت السنغإلى، خلال الشهر الجارى. خضع عبد الله السعيد لاعب منتخب مصر، لتدريبات منفردة بالجرى حول الملعب برفقة التونسى أنيس الشعلإلى مدرب الأحمال. قال محمد بركات مدير المنتخب الوطنى الأول أن الجهاز ألفنى حريص خلال المعسكر الحإلى على استخدام كل ما من شأنه توفير سُبل الراحة والدعم للاعبين من أجل تقديم افضل ما لديهم خلال ألفترة المقبلة. Advertisements واصل فريق الأهلى، تدريباته اليوم على ملعب التتش، ضمن تحضيرات ألفريق لمرحلة ما بعد توقف مسابقة الدورى العام، والتى تبدأ بمواجهة الزمالك يوم 19 أكتوبر الجارى. أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم العقوبات الصادرة عنها وعن لجنة الآنضباط والأخلاق التى تم اتخإذها نظير المخألفات خلال الأسبوعين الثانى والثالث للدوري أصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بيان، اليوم، بشأن القرارات التى صدرت والخاصة بأزمة اتحاد رفع الأثقال الدائرة خلال ألفترة الحالية. أعلن محمد إيهاب البطل الأولمبى فى رفع الأثقال اعتزاله اللعبة بعد أزمات المنشطات التى طالت الاتحاد، وتسببت فى إيقاف مصر عن المشاركات الدولية.

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