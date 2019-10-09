شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة: إنتظروا أداء مختلف للفراعنة مع حسام البدرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الله جمعة لاعب الزمالك والمنضم حديثاً للمنتخب الوطني لأول مرة، أن الجماهير سترى أداء مختلفا للفراعنة في الفترة المقبلة تحت قيادة حسام البدري. ويستعد المنتخب الوطني خلال المعسكر الحالي للفراعنة قبل مباراة بتسوانا الودية والمقررة يوم 14 من أكتوبر الجاري. Advertisements وقال عبد الله جمعة في تصريحات لقناة تايم سبورت،"أحمد الله على الانضمام للمنتخب وأتمنى أن أكون على قدر المسؤولية لإسعاد الجماهير"، مضيفا: أنه سيبذل كل جهده لتثبيت مكانه في المنتخب خاصة أنه كان يحلم بالإنضمام إلي كتيبة الفراعنة . واللاعبون الموجودون فى معسكر المنتخب هم محمد الشناوى ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار وأحمد فتحى ومحمود علاء وباهر المحمدى وأيمن أشرف وعبد الله جمعة ومحمد حمدى وطارق حامد وحمدى فتحى وعبد الله السعيد ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد، بجانب الرباعى المحترف أحمد حجازى وتريزيجيه ومحمد الننى وكوكا.

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